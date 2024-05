Gabriel Attal plaide pour une entrée en vigueur de la nouvelle réforme de l'assurance chômage le 1er décembre prochain - Photo AFP

Non, ce n’est pas une réforme “d’économie”. C’est l’un des messages que Gabriel Attal entend faire passer à propos de la réforme de l’assurance chômage sur laquelle travaille son gouvernement et qui devrait théoriquement entrer en vigueur dès le 1er décembre 2024. Le Premier ministre s’en est expliqué dans les colonnes de la Tribune Dimanche, ce 26 mai dans le cadre d’un entretien exclusif. “J’appelle au sursaut”, a-t-il notamment déclaré, non sans confirmer qu’il faudrait durcir les règles pour “aller vers le plein emploi”.

Dans le détail, souligne France Info, la durée d’indemnisation doit être réduite à 15 mois et il deviendra nécessaire d’avoir travaillé 8 des 20 derniers mois pour pouvoir y prétendre. La durée de travail nécessaire est aujourd’hui de 6 mois travaillés sur 24. "Pour préparer le rebond économique de 2025 que nous annoncent les prévisionnistes, je souhaite que les règles soient encore plus incitatives quand la croissance repartira davantage et que le taux de chômage diminuera", a-t-il affirmé, qualifiant une telle évolution de “réforme de prospérité et d’activité”.

Le Premier ministre a aussi eu l’occasion de s’expliquer au sujet d’un nouveau dispositif visant à sauvegarder autant que faire se peut l’emploi des seniors. Celui-ci, nommé “bonus emploi senior” doit permettre aux travailleurs plus âgés en situation de chômage d’accepter un emploi moins rémunérateur que le précédent… tout en continuant à bénéficier de son allocation chômage pendant un an. Ainsi, il ou elle pourrait “retrouver sa rémunération initiale pendant un an”. En tout et pour tout, notent nos confrères, les salaires pourront être compensés jusqu’à 3000 euros.