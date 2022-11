Recours aux cabinets de conseil : « Il y a eu effectivement une dérive », « des abus », selon Bruno Le Maire

Le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, a tenu à préciser sur France 3 que son ministère avait, depuis le début de l'année, « réduit de 34% le recours aux cabinets de conseil ».

Bruno Le Maire s’est confié sur l’affaire McKinsey et sur les cabinets de conseil sur le plateau de France 3 ce dimanche.

Le ministre de l’Economie et des finances, Bruno Le Maire, était l'invité de « Dimanche en politique » sur France 3. Il a notamment été interrogé sur le recours aux cabinets de conseil par le gouvernement. Le Parquet National Financier (PNF) a annoncé, ce jeudi, avoir confié à des juges d'instruction, fin octobre, deux enquêtes sur l'intervention des cabinets de conseil dans les campagnes électorales de 2017 et 2022 d’Emmanuel Macron. Bruno Le Maire a été interrogé sur ce dossier sensible ce dimanche sur France 3 :

« Je le reconnais bien volontiers, je pense que nous sommes allés trop loin. On a eu trop recours à des cabinets de conseil depuis des années, que ce soit ce gouvernement, les gouvernements précédents, des majorités précédentes (...). Je pense qu'il y a eu effectivement une dérive ».

Bruno Le Maire a aussi reconnu « des abus ». Le ministre de l’Economie a tenu à préciser sur France 3 que son ministère avait, depuis le début de l'année, « réduit de 34% le recours aux cabinets de conseil ».

Une des enquêtes ouvertes porte notamment sur des soupçons de « tenue non conforme de comptes de campagne et minoration d'éléments comptables dans un compte de campagne », l'autre concerne « des chefs de favoritisme et recel de favoritisme ».

Le cabinet de conseil McKinsey a notamment aidé le gouvernement d’Emmanuel Macron par la passé sur la stratégie vaccinale lors de la pandémie de Covid-19.