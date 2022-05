Reconquête!, le parti d’Eric Zemmour, présentera 550 candidats lors des élections législatives

Reconquête! d’Eric Zemmour présentera 550 candidats dans le cadre des élections législatives.

Reconquête!, le parti d’Eric Zemmour, a annoncé mardi soir dans un communiqué qu’il présentera bien 550 candidats lors des prochaines élections législatives :

« Nous lançons la deuxième étape de l’épopée initiée par Eric Zemmour : après notre 4e place obtenue à la présidentielle, voici venu le temps de l’enracinement et de l’implantation dans toutes les circonscriptions de France, de métropole et d’Outre-mer », précisé Reconquête!, tout en déplorant que le Rassemblement National et Les Républicains n'aient pas répondu favorablement à sa « main tendue ». Eric Zemmour avait lancé un appel à l’unité avec le RN et LR pour la campagne des législatives après les résultats du second tour de l’élection présidentielle.

Un tour de France des régions et des départements par les équipes de Reconquête! sera également lancé le 16 mai pour soutenir les candidats dans le cadre de cette campagne des législatives.

La formation politique d’Eric Zemmour présentera donc « 271 candidates et 279 candidats qui porteront les couleurs de Reconquête! partout lors des législatives des 12 et 19 juin prochains ». Le parti assure avoir reçu 1.426 candidatures qui ont été « étudiées par la commission nationale d'investiture ».

Eric Zemmour devrait clarifier dans les prochaines heures ou les prochains jours sa position personnelle dans le cadre de la campagne des élections législatives. Le leader de Reconquête! est désormais « très tenté » par une candidature aux élections législatives de juin, et dévoilera sa décision dans « quelques jours », a-t-il précisé ce lundi à BFMTV. Eric Zemmour a indiqué avoir « regardé les circonscriptions » dans lesquelles il a « fait des scores de plus de 20 % » au premier tour de la présidentielle, évoquant « le Var », ou « Paris ».