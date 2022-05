Qui est Rima Abdul Malak, la nouvelle ministre de la Culture ?

Rima Abdul Malak a été nommée au poste de ministre de la Culture dans le cadre du remaniement ministériel.

Conseillère culture d'Emmanuel Macron depuis 2019, Rima Abdul Malak a été nommée à la tête du ministère de la Culture, ce vendredi 20 mai. Elle succède à Roselyne Bachelot, nommée en juillet 2020.

Rima Abdul Malak, peu connue du grand public, travaille dans l'ombre depuis plus de deux ans. Elle a notamment travaillé au lancement du Pass Culture, inspiré par Claudia Ferrazzi, qui l'a précédée au poste de conseillère culture.

« Rima est une personnalité remarquable qui a une connaissance intime et fine de la vie culturelle. Sa présence, c’est un signe, et un test », selon l'ancien ministre de la Culture Jack Lang, cité par Le Monde et BFMTV.

Rima Abdul Malak a notamment initié la réunion en visioconférence avec des artistes afin de tenter de désamorcer la crise au sein du mondeculturel face à la pandémie et avec la fermeture des salles de spectacles. A l'issue de cette rencontre, Emmanuel Macron avait annoncé un « plan pour la culture », avec notamment une « année blanche » pour les intermittents.

Rima Abdul Malak, Franco-Libanaise née 1978, est notamment passionnée par le théâtre. Au début des années 2000, elle a notamment été directrice des programmes de Clowns sans frontières (de 2001 à 2006). Elle a ensuite été conseillère spectacle vivant auprès de l'Adjoint à la Culture de la mairie de Paris, puis conseillère culture de Bertrand Delanoë alors maire de Paris.

En 2017, elle est nommée attachée culturelle à New York en 2017.