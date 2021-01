Questions sur l'impact du Covid-19 sur la fertilité des hommes malades qui baisserait

Coronavirus

Une étude allemande constate une baisse de la qualité du sperme, mais il faudra des recherches plus longues et plus larges pour confirmer ces premiers résultats

Publiée en juin dernier, une étude réalisée en Chine sur des hommes a révélé que le virus du Covid-19 pourrait se trouver dans le sperme au cours de l’infection. Dès lors, les chercheurs se sont inquiétés que la maladie ne conduise à l’infertilité masculine comme l'a révélé l'Association Française d'Urologie.

Le sujet revient à l'ordre du jour avec une étude allemande signalée, entre autres, par le Daily Mail britannique : " Les scientifiques ont comparé la qualité du sperme de groupes d'hommes qui s'étaient rétablis du virus à ceux qui ne l'avaient jamais contracté. Ils ont constaté que le fait d'avoir eu Covid-19 semblait conduire à «une qualité inférieure du sperme et un potentiel de fertilité réduit».

Des experts de l'Université Justus-Liebig de Giessen, en Allemagne, ont analysé 84 hommes atteints de Covid-19 et 105 sujets témoins de même âge, sans virus, en prenant des mesures tous les 10 jours pendant 60 jours.

Selon eux, les dommages sur la qualité du sperme semblent diminuer avec le temps, avec un retour à des niveaux normaux au fur et à mesure que le temps s'écoule après l'infection, mais les effets sont pires chez les hommes qui avaient été plus gravement malades.

Les conclusions de l'équipe de Giessen semblent inquiétantes, d'autres scientifiques disent qu'ils veulent plus de recherche sur un échantillon plus grand et des preuves à plus long terme pour être convaincus des effets réels de Covid sur la fertilité.