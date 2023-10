Punaises de lit : les interventions ont augmenté de 65% entre l'été 2022 et l'été 2023

Les interventions augmentent depuis trois ans déjà, révèlent les chiffres de la Chambre syndicale de désinfection, désinsectisation et dératisation (CS3D), publiés par France info.

Depuis trois ans déjà, les interventions des spécialistes pour lutter contre ces nuisibles ont connu une augmentation constante, indiquent ce mercredi les chiffres de la Chambre syndicale de désinfection, désinsectisation et dératisation (CS3D), révélés par France info . En particulier, l’été 2023 a compté 65% d’interventions de désinfections supplémentaires par rapport à l’année précédente.

En 2022, plus d'un million d'interventions ont été recensées, contre 977.900 en 2021 et 889.000 en 2020. Les professionnels avaient déjà alerté sur cette hausse, et s'inquiétaient ainsi de la rentrée 2023. Selon la CS3D, cette augmentation des interventions n'est pas due à une psychose, mais bien à un nombre croissant de punaises de lit. Car les cas de désinfections ne donnent un aperçu que sur les cas signalés, et non un état des lieux exhaustif du nombre total des foyers touchés.

Ces données rejoignent celles fournies au Figaro par différentes sociétés de désinsectisation, qui profitent d'un business en plein boom. L’agence Tech-Way, une société spécialisée, filiale de Foncia, a constaté «25 % de demandes en plus chaque année», avec une accentuation depuis la dernière rentrée : «On a cinq à dix fois plus d'appels que l'année dernière à la même époque. On ne peut pas répondre à toutes les demandes», a indiqué Alexandre Woog, directeur de la société parisienne spécialisée Eradiq.