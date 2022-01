Protocole sanitaire dans les écoles : Valérie Pécresse enfonce le clou

Valérie Pécresse

"Ce qu'on voit, c'est un désordre et un chaos généralisé dans l'école", a estimé Valérie Pécresse, candidate Les Républicains à l'élection présidentielle de 2022, invitée sur le plateau des "4 Vérités", sur France 2, mercredi.

"Ce désordre, il aurait pu être évité", a-t-elle affirmé, notamment en différant la rentrée des classes comme elle l'avait suggéré récemment.

"J'avais fait cette proposition, qui était une proposition de sagesse, qui était, comme je l'avais proposé en 2021 (...), c'était de repousser [la rentrée] d'une semaine (...), d'abord pour prendre le temps d'écouter tout le monde et de faire le protocole avec les enseignants et les parents. Mais aussi, et surtout, pour aplatir la courbe des contaminations", a poursuivi la présidente de la région Île-de-France.