Protection de l’environnement : la justice du Vatican condamne lourdement des activistes qui s’étaient collés à une statue

La justice du Vatican a condamné des militants écologistes à plusieurs mois de prison avec sursis et près de 30.000 euros de dommages et intérêts.

La justice du Vatican a condamné des écologistes à plusieurs mois de prison avec sursis et près de 30.000 euros de dommages et intérêts après une action coup de poing dans les musées du Saint-Siège.

« Les juges vaticanais du Tribunal de première instance ont condamné Ester et Guido à 9 mois » de prison avec sursis « et une amende de 1 620 euros. Un remboursement des dégâts de plus de 28.000 euros a été rajouté », a indiqué le groupe écologiste italien « Dernière génération », qui a l’intention de déposer un recours.

Les deux jeunes militants s’étaient collés en 2022 au socle de la statue de Laocoon, une sculpture en marbre exposée dans les musées du Vatican.

Les écologistes assurent avoir voulu « simplement mettre en lumière ce que le pape écrit et conseille », selon le communiqué.