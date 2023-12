Projet de loi immigration : Les Républicains ont « imposé » un texte « ferme et courageux », estime Eric Ciotti

Eric Ciotti a confié que Les Républicains avaient « imposé » le texte sur l'immigration issu de la Commission mixte paritaire (CMP)

Eric Ciotti a confié ce mardi que Les Républicains avaient « imposé » le texte sur l'immigration issu de la Commission mixte paritaire (CMP) et a assuré que la totalité des 62 députés de son parti l'approuveront.

« Aujourd'hui, ce sont les Républicains qui, grâce à leur travail, grâce à leurs idées, imposent ce texte », a précisé Eric Ciotti.

Selon lui, ce texte constitue « un véritable tournant ».

Eric Ciotti a affirmé que les 62 députés de son groupe voteraient en faveur de ce texte.

Le ministre de l’Intérieur, Gérald Daramnin, a estimé que « sur les 27 articles initiaux du gouvernement, seul un a été retiré ».

Les Républicains ont estimé que « 98% » de la mouture finale provient du projet voté au Sénat.

Le chef des députés socialistes Boris Vallaud a confié que l'accord trouvé mardi en commission mixte paritaire (CMP) entre la majorité et les Républicains sur le projet de loi immigration était « un moment de déshonneur pour le gouvernement ».

Selon Boris Vallaud, « c'est une honte absolue et j'espère qu'il y aura dans les rangs de la majorité des femmes et des hommes de courage et de principes pour refuser cette compromission ».

Pour Manuel Bompard (LFI) le projet de loi est un « texte ignoble »

« L'extrême-droite va donc voter pour le texte ignoble de Madame Borne. Le naufrage est complet, le déshonneur est total ».

Marine Le Pen a annoncé que le Rassemblement National va voter pour ce texte. Sur ce dossier, Marine Le Pen revendique d’ailleurs une « victoire » idéologique tout en saluant « une loi de durcissement des conditions de l'immigration » :

« On peut se réjouir d'une avancée idéologique, d'une victoire même idéologique du Rassemblement national, puisqu'il est inscrit maintenant dans cette loi la priorité nationale, c'est-à-dire l'avantage donné aux Français par rapport aux étrangers présents sur notre territoire dans l'accès à un certain nombre de prestations sociales qui sont aujourd'hui soumises pour les étrangers à des conditions pas assez sévères à notre goût ».

Des organisations de défense des immigrés ont dénoncé l'accord « le plus régressif depuis au moins 40 ans » en France selon des associations et des syndicats, qui déplorent un texte à la « xénophobie décomplexée ».

Ce texte « n'est ni plus ni moins désormais que le projet de loi le plus régressif depuis au moins 40 ans pour les droits et conditions de vie des personnes étrangères, y compris celles présentes depuis longtemps en France », ont déploré dans un communiqué commun une cinquantaine d'associations, des syndicats et des ONG, dont la Ligue des droits de l'homme.