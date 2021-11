Produits non-conformes et dangereux ? : Google déréférence Wish, la plateforme de e-commerce, de son moteur de recherche

Google déréférence Wish, la plateforme de e-commerce, de son moteur de recherche.

Selon des informations du Figaro, Google a entamé la procédure de déréférencement de Wish en fin de matinée, conformément aux demandes de Bercy. La DGCCRF avait laissé jusqu'à ce début de semaine aux entreprises pour retirer Wish.com de leurs catalogues français.

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a décidé d’agir contre Wish, la plateforme de e-commerce. Bercy a ordonné, le mercredi 24 novembre, le déréférencement de Wish.com des moteurs de recherche et boutiques d'application.

Selon des informations du Figaro, l’application Wish a été retirée du Google Play Store dans la matinée. Le site est lui aussi progressivement retiré du moteur de recherche, une procédure qui peut prendre de plusieurs heures à une journée.

En l’absence de référencement sur Google, Wish va être fortement pénalisé. Apple et Microsoft ont déjà retiré Wish de leurs listes.

Bruno Le Maire a rappelé ce lundi matin sur France l’échéance imminente de cette requête pour le retrait de Wish :

« Je leur laisse encore quelques jours, le bénéfice du doute, mais pas plus et ensuite c'est très simple, je porterai l'affaire devant la justice et elles seront condamnées ».

C'est la première fois en Europe qu'une telle mesure est prise. Cette sanction intervient après plusieurs enquêtes menées par l'administration. Selon les principales conclusions, une grande partie des produits commercialisés par Wish ne sont pas conformes ou dangereux.

Si Wish n'accepte pas de se plier aux injonctions de Bercy, un dispositif encore plus contraignant pourrait être appliqué : l'interdiction du site sur le territoire français. Ces dispositions sont dorénavant accessibles pour la DGCCRF afin de mieux lutter contre les fraudes en ligne. Wish a annoncé faire appel de cette décision.