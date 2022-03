Présidentielle : Emmanuel Macron loin devant Marine Le Pen et Eric Zemmour, dans un nouveau sondage

Emmanuel Macron fait la course en tête, à un mois de la présidentielle.

Le chef de l'Etat dépasse les 30% d'intentions de vote, selon un sondage Ipsos-Sopra Steria pour Le Parisien et France Info publié ce samedi 12 mars.

Emmanuel Macron est largement en tête des intentions de vote du premier tour avec 30,5%, soit près du double de ces principaux concurrents, selon un sondage Ipsos-Sopra Steria pour Le Parisien et France Info publié ce samedi 12 mars.

Marine Le Pen, à 16%, maintient sa place de seconde candidate en mesure d'accéder au deuxième tour en distançant Éric Zemmour (13,5%).

Jean-Luc Mélenchon, qui poursuit sa progression, est donné en quatrième position (12%), légèrement devant la candidate des Républicains Valérie Pécresse (11%).

Au second tour, Emmanuel Macron l'emporterait largement face à Marine Le Pen, avec 60% des suffrages, et face à Éric Zemmour avec un score de 66%.

Dans cette enquête, 67% des Français interrogés sont sûrs qu'ils iront voter au premier tour, le 10 avril. Et sur ceux qui sont certains d'aller voter, 62% ont fait leur choix et il sera définitif, alors que 38% estiment que leur vote peut encore changer.

Ce sondage Ipsos-Sopra Steria pour franceinfo et Le Parisien-Aujourd'hui en France publié le 12 mars s'appuie sur un échantillon de 1 653 personnes inscrites sur les listes électorales, constituant un échantillon représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

