Présidentielle 2027 : Adrien Quatennens « reviendra dans la course un jour ou l’autre », assure Mélenchon

Le député LFI Adrien Quatennens

Des élections en tête ? Dans un entretien accordé à 20 minutes et publié dimanche soir, Jean-Luc Mélenchon commence à livrer certaines informations. « En toutes circonstances, je jouerai un rôle » en 2027, a-t-il rappelé, sans exclure fermement une quatrième candidature. Avant d’ajouter : « je ne désignerai pas le suivant, s'il doit y en avoir un. C'est à la nouvelle génération de le faire ».

À gauche, parmi les prétendants, certains se détachent. L'élu de la Somme, François Ruffin, est une « figure montante de notre famille », a loué le leader insoumis, même si ce dernier est « parfois un peu à distance du programme pourtant signé ensemble », a-t-il nuancé. Dans ce vivier de candidats, Jean-Luc Mélenchon cite sans surprise les noms du coordinateur de LFI, Manuel Bompard, de la présidente du groupe à l'Assemblée nationale, Mathilde Panot, et de la députée du Val-de-Marne et figure médiatique, Clémence Guetté.

Mais surtout, un certain Adrien Quatennens. « Un jour ou l’autre », le député du Nord « reviendra dans la course », a assuré Jean-Luc Mélenchon. Longtemps désigné comme son successeur naturel, Adrien Quatennens avait été « radié temporairement » du groupe pendant quatre mois en décembre dernier, après sa condamnation à quatre mois de sursis pour violences conjugales. Il faut dire que dès le début de l’affaire Jean-Luc Mélenchon avait salué « sa dignité et son courage », avant d’estimer en février dernier que le Nordiste avait été « assez puni ». Adrien Quatennens a depuis retrouvé les bancs insoumis, après un vote tenu secret au sein du groupe.