Présidentielle 2022 : retrouvez les résultats et les temps forts de la soirée du premier tour

Retrouvez les résultats et les temps forts de la soirée du premier tour de l'élection présidentielle de 2022.

Emmanuel Macron est arrivé en tête du premier tour de l'élection présidentielle devant Marine Le Pen. Jean-Luc Mélenchon est arrivé en troisième devant Eric Zemmour et Valérie Pécresse. Les deux finalistes s'affronteront dans le cadre second tour le 24 avril 2022.

ESTIMATIONS :

Retrouvez les estimations des résultats du premier tour de l’élection présidentielle 2022 dans le cadre de cette soirée électorale du dimanche 10 avril :

Emmanuel Macron : 28,4 %

Marine Le Pen : 23,4 %

Jean-Luc Mélenchon : 21,1 %

Éric Zemmour : 7,0 %

Valérie Pécresse : 4,7 %

Yannick Jadot : 4,5 %

Jean Lassalle : 3,2 %

Fabien Roussel : 2,4 %

Nicolas Dupont-Aignan : 2,1 %

Anne Hidalgo : 1,8 %

Philippe Poutou : 0,8 %

Nathalie Arthaud : 0,6 %

L’abstention est estimée à 26,2 %, quatre points au-dessus de celle de 2017.

23h15 : Le débat de l’entre-deux tours aura lieu le 20 avril

Alors qu’aucun véritable débat n’a eu lieu entre les 12 candidats avant le premier tour du scrutin présidentiel, la date du débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen pour le second tour a été communiquée.

Ce débat crucial se déroulera le mercredi 20 avril, à 21 heures. Ce débat du second tour sera diffusé sur TF1, France 2, BFMTV, LCI, CNews et FranceInfo.

23h : Jean-Luc Mélenchon est passé très près d’une qualification au second tour

Selon de nouvelles estimations, l'écart se resserre entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon d’après Ipsos. Selon cette estimation à 22h30, l'écart entre la qualifiée au 2e tour (RN) et le candidat arrivé troisième (LFI) est seulement de 0,8%.

22h30 : Les Unes de la presse du lundi 11 avril au lendemain du premier tour de l’élection présidentielle

Les quotidiens de ce lundi vont revenir sur les résultats de l’élection présidentielle et sur les principaux enseignements du premier tour.

22h15 : Emmanuel Macron assure que « rien n'est joué » pour le second tour face à Marine Le Pen

Le président candidat, arrivé en tête à l’issue du premier tour, assure ce dimanche soir que « rien n'est joué » pour le second tour de l'élection présidentielle.

« Ne nous trompons pas, rien n'est joué », a déclaré Emmanuel Macron devant ses militants à la Porte de Versailles, « le débat que nous aurons dans les quinze jours à venir est décisif pour notre pays et pour l'Europe ».

Emmanuel Macron veut « inventer quelque chose de nouveau pour rassembler les convictions et les sensibilités diverses » :

« Dans ce moment décisif pour l'avenir de la nation, plus rien ne doit être comme avant. C'est pourquoi, je souhaite tendre la main à ceux qui veulent travailler pour la France. Je suis prêt à inventer quelque chose de nouveau pour rassembler les convictions et les sensibilités diverses, afin de bâtir avec eux une action commune au service de notre nation ».

22h : Eric Ciotti ne votera pas pour Emmanuel Macron au second tour

Eric Ciotti, le député LR des Alpes-Maritimes, a annoncé qu'il ne votera pas pour Emmanuel Macron le 24 avril prochain :

« Je ne me reconnais pas dans sa politique, ni dans son bilan et je ne le soutiendrai pas. Les Français sont libres, adultes et ils choisiront librement pour qui voter. (…) Je ne donnerai pas de consigne de vote. A quel titre donner une consigne de vote? Les Français sont libres. (…) Il y a trois quarts des Français (...) qui ont émis un vote de contestation contre le système en place, contre la politique d'Emmanuel Macron. Si ce soir, nous avons ce chaos dans ce pays, s'il y a autant de votes contestataires, c'est qu'il a échoué en tant que président de la République ».

21h : Eric Zemmour appelle à voter Marine Le Pen au second tour

Le candidat Reconquête! est arrivé en quatrième position de l’élection présidentielle avec 7% des voix, selon les principales estimations.

Lors de son discours, Eric Zemmour a adressé une consigne de vote à ses électeurs en les incitants à voter pour Marine Le Pen au second tour afin de s’opposer à Emmanuel Macron.

20h45 : Marine Le Pen appelle « tous ceux qui n’ont pas voté pour Emmanuel Macron » à la rejoindre pour le second tour

La candidate du Rassemblement National, qualifiée pour le second tour, a invité les électeurs n’ayant pas voté pour Emmanuel Macron à la rejoindre lors du vote du 24 avril prochain :

« Le peuple français me fait l’honneur d’être qualifiée au second tour. J’exprime aux électeurs ma plus sincère gratitude. Je vois l’espoir que se lèvent les forces de redressement du pays. Tous ceux qui aujourd’hui n’ont pas voté pour Emmanuel Macron sont appelés à rejoindre notre rassemblement ».

20h15 : Valérie Pécresse appelle à voter Emmanuel Macron et assume « toute sa part de responsabilité » dans cette défaite

Valérie Pécresse, la candidate des Républicains, a récolté seulement 5% des suffrages, selon les premières estimations lors du premier tour de l'élection présidentielle.

La candidate LR s'est exprimée ce dimanche soir. Elle a reconnu sa défaite et a lancé un appel pour faire barrage à Marine Le Pen :

« J'ai dû batailler sur deux fronts: celui du président sortant et celui des extrêmes. Malgré la passion qui m’anime, la qualité de notre projet, je n’ai pas réussi dans cette campagne atrophiée, à me libérer de cet étau et à vous convaincre. Le vote utile a joué à plein. C’est une déception personnelle et collective, j’assume en responsabilité toute ma part dans cette défaire (...) J’ai construit tout mon combat contre les extrêmes de droite comme de gauche. Le projet de Marine Le Pen conduirait le pays à la discorde, à la faillite. Sa proximité avec Vladimir Poutine la discrédite. Son élection conduirait à l’effacement de la France sur les scènes internationales. Ainsi, je voterai en conscience Emmanuel Macron ».

20h : Les premières estimations et les résultats du premier tour

Les premiers résultats ont été communiqués à 20h. Emmanuel Macron est arrivé en tête avec 28,6 % des voix. Il devance Marine Le Pen (24,4 %), selon les premières estimations des résultats du premier tour.

Emmanuel Macron et Marine Le Pen se sont donc qualifiés pour le second tour de l’élection présidentielle.

Jean-Luc Mélenchon est troisième avec 20,1%, suivi par Éric Zemmour (7,2%), Valérie Pécresse (5,0%), Yannick Jadot (4,4%), Jean Lassalle (3,3%), Fabien Roussel (2,7%), Nicolas Dupont-Aignan (2,3%), Anne Hidalgo (2,1%), Nathalie Arthaud (0,8%) et Philippe Poutou (0,7%).

19h45 : Quels seront les deux finalistes à l’issue du premier tour de l’élection présidentielle ?

Parmi les douze prétendants à l'Elysée, qui accédera au second tour ?

Les bureaux de vote ont fermé leurs portes à 19 heures dans la plupart des communes de France. Les électeurs des principales agglomérations pouvaient encore voter jusqu’à 20 heures.

Au regard de la participation à 17 heures (65 %), l’abstention finale est estimée à 26,5 %.