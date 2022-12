Présidence des Républicains : le vote des adhérents LR débute officiellement ce samedi

Les adhérents des Républicains votent pour élire le président de leur formation politique ce week-end.

Eric Ciotti, Aurélien Pradié et Bruno Retailleau sont en lice pour la présidence des Républicains. Un vote électronique est organisé ce week-end. Les résultats seront annoncés ce dimanche.

Les 91.110 adhérents des Républicains sont appelés à participer à la première étape de la refondation de l’avenir de la droite. Les sympathisants LR doivent choisir entre Eric Ciotti, Aurélien Pradié et Bruno Retailleau, ce week-end, dans le cadre de l’élection pour la présidence du parti.

Les adhérents du parti Les Républicains sont appelés à participer au vote électronique organisé ce week-end pour exprimer leur préférence entre Eric Ciotti, Aurélien Pradié et Bruno Retailleau.

Si aucun des trois candidats ne parvient à décrocher une majorité dimanche soir, un second tour sera organisé dès le week-end prochain pour déterminer un vainqueur parmi les deux finalistes.

Ce poste était occupé en intérim par Annie Genevard depuis juillet dernier.

Trois candidats sont donc mobilisés pour la présidence du parti Les Républicains : Eric Ciotti, député de la 1re circonscription des Alpes-Maritimes depuis 2007, Bruno Retailleau, sénateur de Vendée depuis 2004 et président du groupe LR au Sénat, et Aurélien Pradié, Secrétaire général des LR et député du Lot.

Dans le cadre de cette élection, seuls les 91.110 adhérents du parti à jour de leur cotisation, peuvent voter par voie électronique. Il est possible de voter à distance ou grâce à des ordinateurs mis à disposition dans des bureaux de votes locaux.

Le premier tour démarre officiellement ce samedi à 18h et se termine dimanche à 18h. Les résultats seront annoncés peu après par la Haute autorité du parti.

Le grand gagnant devra redonner au parti un nouveau souffle après plusieurs défaites électorales. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022, Valérie Pécresse n'a pas réussi à atteindre les 5% et a été devancée par Eric Zemmour.

Le choix du président élu ce week-end va fortement influencer la ligne et l'identité du parti en vue des élections présidentielles de 2027.

