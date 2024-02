Première réunion du nouveau gouvernement : de quoi a-t-il été question ?

Le Premier ministre, Gabriel Attal - Photo AFP

Première réunion de travail. Le nouveau gouvernement, dévoilé dans le courant de la semaine du 5 au 11 février 2024, se réunissait pour la toute première fois ce samedi 10 février. Au programme de la réunion, informe nos confrères de BFMTV, un “séminaire de travail sur les priorités des prochains mois, le calendrier et la méthode”. La réunion, qui s’est tenue à Matignon, a débuté vers 10h30, après l’arrivée du gouvernement. Olivia Grégoire, ministre déléguée aux Entreprises, au Tourisme et à la Consommation a détaillé plus avant l’utilité de ce dispositif, expliquant qu’il s’agissait ainsi de “se mettre en ordre de marche” et de “fixer très vite les priorités”. Une analyse partagée par plusieurs des autres membres de l’exécutif, dont Sara El Haïry, la ministre déléguée à l’Enfance, à la Jeunesse et aux Familles pour qui il s’agit ici de “travailler ensemble dans un esprit collectif”.

Le séminaire a fini par s’achever peu avant 13h et le Premier ministre en a profité pour résumer le sens de son action, de la confiance que lui a accordé le président et de la politique qu’il entend mener. “Du collectif, de l’action et des résultats tangibles pour nos compatriotes. C’est ce que j’ai demandé aux membres de mon Gouvernement”, a-t-il ainsi affirmé sur X (anciennement Twitter).