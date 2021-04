Policiers brûlés à Viry-Châtillon : trois condamnés décident de se pourvoir en cassation

La police monte la garde près d'un véhicule de police incendié et d'une camionnette à Viry-Chatillon le 8 octobre 2016 après que des policiers dans leur voiture de patrouille ont été attaqués par des individus qui ont lancé des cocktails Molotov.

Trois hommes condamnés ce dimanche à 18 ans de prison après avoir été reconnus coupables de tentative de meurtre contre des policiers à Viry-Châtillon en 2016 se sont pourvus en cassation, a appris l'AFP auprès de leurs avocats, confirmant une information d'Europe 1.

Au terme de six semaines de procès à huis clos, la cour d'assises des mineurs de Paris a condamné ce dimanche cinq jeunes hommes pour avoir attaqué et brûlé des policiers à Viry-Châtillon en 2016. Trois d'entre eux ont écopé de 18 ans de réclusion. Les huit autres accusés ont été acquittés.

Ce verdict a été dénoncé par les syndicats de policiers, les avocats des victimes et une partie de la classe politique comme trop clément. Plusieurs centaines de policiers se sont rassemblés mardi devant les tribunaux de différentes villes de France. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé qu'il recevrait samedi les policiers blessés en 2016 mais a fait valoir qu'il « ne souten(ait) pas les manifestations devant les institutions ».

Les condamnés avaient cinq jours après le prononcé du verdict pour se pourvoir en cassation.

La cour de cassation se prononce uniquement sur le droit et sur la régularité de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris. Soit l’arrêt de la cour d’appel est validé, et le verdict est définitif, soit l’arrêt est cassé et il faudra refaire un procès en appel.