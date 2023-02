Pierre Palmade : L'humoriste va être placé en détention provisoire avec mandat de dépôt

La cour d’appel de Paris a tranché ce lundi : l’humoriste de 54 ans, mis en examen pour "homicide et blessures involontaires", ne sera finalement plus assigné à résidence. Alors qu'il était jusque là assigné à résidence dans un hôpital sous surveillance électronique, le parquet réclamait qu'il soit placé en détention provisoire après le grave accident qu'il a provoqué le 10 février.

Le conducteur et son fils âgé de 6 ans sont toujours hospitalisés en réanimation dans un état grave. La femme qui était enceinte de six mois et demi avant la perte de son enfant est quant à elle sortie d’affaire.