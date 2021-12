Philippe de Villiers a apporté son soutien à Eric Zemmour à l’occasion d’un déplacement officiel en Arménie.

Après la polémique du doigt d’honneur à Marseille pour Eric Zemmour, l’absence de Philippe de Villiers a été très commentée dans les médias. Le fondateur du Puy-du-Fou a tenu à apporter son soutien au candidat qui vient de lancer son mouvement politique, « Reconquête ». Philippe de Villiers s’est exprimé à l'occasion d’un déplacement officiel d’Eric Zemmour en Arménie.

Philippe de Villiers s’est exprimé, ce samedi 11 décembre, depuis l'aéroport Charles-de-Gaulle, à Paris :

« J'ai répondu à l'invitation d'Eric, mon ami ».

Le fondateur du Puy-du-Fou, Philippe de Villiers, s’est confié au micro de BFMTV :

« Plus je regarde Eric, plus je me dis : « Ce qu'il défend, c'est ce pour quoi je vis, c'est ce pour quoi je souffre ». (…) Il défend la civilisation. Je suis très ému et très touché d'être aux côtés d'Eric Zemmour. Quand je le vois parler, quand je le vois braver à la fois les menaces et les quolibets, je me dis : « Cet homme est courageux ». Et je préfère soutenir le courage à la lâcheté ».