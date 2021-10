© FILIPPO MONTEFORTE / AFP

Vatican

Pédocriminalité dans l'Eglise : "La séparation de l'Eglise et de l'Etat, ce n'est en aucun cas la séparation de l'Eglise et de la loi", selon Jean Castex à l'issue de sa rencontre avec le pape François

La visite de Jean Castex au Vatican ce lundi était prévue de longue date. Elle avait pour but de célébrer le centenaire du rétablissement des relations diplomatiques entre la France et le Saint-Siège. Le Premier ministre a néanmoins évoqué les révélations du rapport Sauvé sur les abus sexuels et la question du secret de la confession avec le pape François.