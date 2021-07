Patrick Stefanini qui dirige la campagne de Valérie Pécresse explique pourquoi il est favorable à une primaire de la droite

Xavier Bertrand et Valérie Pécresse

Il a été directeur de la campagne présidentielle de Jacques Chirac en 1995 et de François Fillon en 2017

"Les électeurs de la droite et du centre considèrent qu’ils appartiennent à une grande famille. Que cette famille ait plusieurs candidats est plutôt, comme l’a souligné Bruno Retailleau dès l’annonce de la candidature de Valérie Pécresse, le signe d’une richesse et d’une vitalité" déclare au Point, Patrick Stefanini, ancien directeur de campagne de Jacques Chirac et de François Fillon, actuellement directeur de campagne de Valérie Pécresse.

"Ce qui a fait le succès de la primaire de la droite en 2016, c’est précisément le fait qu’elle ait été ouverte. Elle avait réussi à mobiliser, contre toute attente, plus de 4 millions d’électeurs au second tour, en novembre 2016 !" ajoute Patrick Stefanini.

"Contrairement à ce que l’on entend parfois dire, ce n’est pas la primaire qui a fait perdre François Fillon en 2017, bien au contraire. La primaire, et en particulier son triomphe au second tour, lui a donné un formidable coup d’accélérateur. Songez qu’en décembre 2016, François Fillon était donné à 30 ou 31 % d’intentions de vote pour l’élection présidentielle." précise Patrick Stefanini. au Point.