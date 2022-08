Patrick Balkany a bénéficié d'une libération conditionnelle après cinq mois passés en détention au sein de la prison de Fleury-Mérogis.

Patrick Balkany est sorti de prison ce vendredi matin, après cinq mois passés à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. « Je suis fatigué. Soulagé de pouvoir me reposer, me soigner et prendre soin de mon épouse », a-t-il confié à BFMTV.

L'ancien maire de Levallois-Perret était retourné derrière les barreaux en février dernier, dans le cadre de sa condamnation pour « blanchiment de fraude fiscale ».

Cette sortie de prison fait suite à la décision prise jeudi par la cour d'appel de Paris, qui lui a accordé une libération conditionnelle.

L'ancien maire de Levallois-Perret a décrit l'institution pénitentiaire comme « un enfer ».

Patrick Balkany a pris la parole ce vendredi matin depuis sa résidence de Giverny, dans l'Eure, après sa sortie de prison, suite à la décision de la cour d'appel de Paris :

« Je me sens surtout soulagé. La prison c'est très dur, j'étais isolé, je n'ai pas croisé un détenu pendant six mois ».

Il a tenu à remercier le personnel pénitentiaire et les soignants qui l'ont suivi depuis son incarcération en février dernier.

Patrick Balkany avait été reconnu coupable avec son épouse Isabelle Balkany de ne pas avoir payé d'impôt sur la fortune entre 2010 et 2015, et d'avoir payé un impôt sur le revenu largement sous-évalué entre 2009 et 2014. Selon les estimations de la justice, 4 millions d'euros auraient échappé aux caisses de l'Etat.

Patrick Balkany avait déjà fait un séjour derrière les barreaux, mais il avait été libéré et placé sous bracelet électronique pour raisons de santé en février 2020. Cependant, face à l'attitude du couple concernant leurs obligations judiciaires, Patrick Balkany avait finalement retrouvé sa cellule en février 2022.

Son épouse Isabelle ne se trouve également plus derrière les barreaux. Elle a retrouvé son domicile de Giverny, dans l'Eure, le 4 juin dernier, après avoir, selon les déclarations de son mari, fait une tentative de suicide.

La libération de ce vendredi intervient après cinq mois d'une longue bataille judiciaire. Au total, Patrick Balkany aura effectué les deux-tiers de sa peine de prison. La fin de son séjour derrière les barreaux était fixée au 21 avril 2023.

Malgré sa libération conditionnelle, Patrick Balkany devra toujours se soumettre à diverses obligations. Il ne pourra pas par exemple quitter le territoire national sans l'autorisation du juge. Il doit aussi rembourser une partie de la dette fiscale à laquelle il a été condamné.