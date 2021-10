Passe sanitaire : une start-up propose d'imprimer son QR code sur des cartes inspirées de Pokémon et de Jurassic Park

Un contrôle du QR code lors d'un événement culturel.

Afin de rendre le passe sanitaire et le QR code plus ludique, des amis ont eu une idée originale. D'après des informations de CNews et du Huffington Post, un groupe d'amis souhaitait rendre le passe sanitaire plus amusant. Ils sont depuis à l'origine d'une nouvelle tendance sur les réseaux sociaux. Ils ont décidé d'imprimer leur QR code, nécessaire pour le contrôle du passe sanitaire, sur des cartes inspirées de Pokémon ou de la licence Jurassic Park.

Après avoir confectionné des cartes pour eux, ils ont remarqué que l'idée plaisait beaucoup quand ils présentaient leur passe sanitaire.

L'un des concepteurs de ces cartes originales s'est confié à la rédaction du Huffington Post :

"Au début, c’était une blague entre nous. On s'est dit que tant que le pass sanitaire était là, autant en faire un truc drôle, autant faire rigoler les gens et rigoler nous-même. Ça faisait tellement rigoler ceux qui scannaient nos pass ! Deux fois sur trois, on nous demandait d’où ça venait, où en trouve".

L'idée de les commercialiser n'a pas tardé pas à germer dans leur tête. Les trois amis préfèrent rester dans l'anonymat. Leur concept rencontre un franc succès.

Ils ont créé des cartes en PVC format carte bleue qu'ils impriment eux-mêmes, et ont lancé un site sur lequel ils vendent la carte personnalisée à 15 euros. En quelques jours, ils ont reçu une centaine de commandes.