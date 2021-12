Jean Castex a annoncé de nouvelles mesures pour lutter contre les variants Delta et Omicron avec l'instauration d'un pass vaccinal et le recours à la dose de rappel au bout de 4 mois.

Le Premier ministre, Jean Castex, s’est exprimé ce vendredi 17 décembre après un Conseil de défense sanitaire. De nouvelles mesures seront déployées dans les prochains jours et les prochaines semaines pour lutter contre la pandémie de Covid-19 et face aux variants Omicron et Delta. Le gouvernement va présenter un projet de loi pour l’instauration d’un pass vaccinal et le délai pour la dose de rappel va être diminué.

Un nouveau Conseil de défense sanitaire se tenait ce 17 décembre à l'Elysée, à quelques jours des fêtes de fin d'année. Le Premier ministre, Jean Castex, s’est exprimé ce vendredi à 19h30. De nouvelles mesures vont être déployées pour freiner les contaminations liées aux variants Delta et Omicron. Nos voisins européens sont confrontés à une très forte hausse des contaminations liées au variant Omicron. Le Premier ministre a estimé que le variant Omicron sera dominant « dès le début de l'année 2022 ».

Le gouvernement français va déposer un projet de loi en janvier pour transformer le pass sanitaire en pass vaccinal. Les tests ne permettront plus d’obtenir un pass sanitaire. Les non-vaccinés ne pourront plus se rendre dans les lieux soumis au pass sanitaire - au futur pass vaccinal en janvier (les lieux culturels, certains commerces, les hôpitaux pour les visites notamment). Les enfants ne seront pas concernés par la mesure du pass vaccinal. Un débat sera organisé au Parlement pour ce projet de loi :

« Seule la vaccination sera prise en compte dans le pass vaccinal (ex-pass sanitaire, NDLR) », selon le Premier ministre.

Parmi les autres annonces, Jean Castex a précisé que le rappel vaccinal sera possible quatre mois après la dernière injection à compter du 3 janvier 2022. La lutte contre les faux pass sanitaire va aussi être renforcée.

L’incertitude planait pour les fêtes de fin d’année liée aux réunions de famille et aux festivités du 24, 25 et du 31 décembre. Les concerts et les feux d'artifice seront interdits le soir du 31 décembre, selon les annonces ce vendredi soir du Premier ministre.

Jean Castex a conseillé d’éviter « les grandes fêtes, les grands rassemblements » en cette période de fin d’année.

Le Premier ministre n'a pas fixé de jauge recommandée pour les réunions familiales en cette période de fêtes de fin d'année mais a appelé les Français à la responsabilité. Selon Jean Castex, « moins on est nombreux, moins on prend de risques » pour les réunions et les retrouvailles pour les congés de Noêl et du Nouvel An.

Les restaurants et les lieux culturels resteront ouverts. Les discothèques en revanche seront fermées.

Lors de son allocution, Jean Castex a tenu à rendre hommage aux membres du personnel soignant mobilisés depuis le début de la crise. Le Premier ministre a annoncé que la rémunération des heures supplémentaires sera doublée à l'hôpital « dès lundi » prochain.

Les personnes non vaccinées seront donc de plus en plus soumises aux contraintes suite aux nouvelles mesures annoncées ce vendredi 17 décembre et suite au projet de loi qui sera adopté en janvier.

Emmanuel Macron a décidé d’annuler son déplacement prévu au Mali auprès des troupes de l’opération Barkhane ce week-end en raison de la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19.

Le gouvernement a donc fait le choix de se rapprocher de l'obligation vaccinale via le projet d'instauration du pass vaccinal. Les nouvelles mesures annoncées par Jean Castex doivent permettre de freiner les contaminations et la propagation du variant Omicron et l'impact de la pandémie dans les hôpitaux et sur les services de réanimation.