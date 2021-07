Le Premier ministre, Jean Castex, pose avec le journaliste Jacques Legros avant le journal télévisé de 13h de TF1 à Paris, le 21 juillet 2021.

Jean Castex s’est exprimé sur la crise sanitaire lors d’une intervention au journal télévisé de 13 heures sur TF1 ce mercredi 21 juillet. Le Premier ministre a été interrogé par Jacques Legros sur les nouvelles mesures déployées par le gouvernement pour lutter face à la menace du variant Delta en cette période estivale :

« Le monde est confronté à une nouvelle vague, et nous devons agir (…) On est dans la quatrième vague. Le variant Delta est là, il est majoritaire [et] beaucoup plus contagieux. Sa caractéristique est d'être beaucoup plus contagieux: + 140% en une semaine, 18.000 cas hier, cela caractérise la situation mais il y a un autre chiffre qui caractérise la situation, 96% de ces 18.000 cas n'étaient pas vaccinés ».

Jean Castex a annoncé l'ouverture de 5 millions de rendez-vous « dans les quinze jours » pour la vaccination contre la Covid-19. Les demandes de prises de rendez-vous sont en hausse depuis l'annonce de l'extension du pass sanitaire. Le Premier ministre a indiqué que l'objectif des 40 millions de primo-vaccinés devrait être atteint dès la fin du mois de juillet.

Jean Castex a dévoilé qu’« une semaine » de « pédagogie » sera instaurée pour l'entrée en vigueur de l'extension du pass sanitaire. Il n'y aura pas de sanctions au cours de cette période de rodage pour les établissements recevant du public.

Pour aller au cinéma, au musée ou dans des établissements sportifs, les Français doivent désormais présenter une preuve de vaccination ou un test Covid-19 négatif.

Lors de cette intervention sur TF1, Jean Castex a précisé que les personnes vaccinées ne seront plus être considérées comme cas contact.

Le Premier ministre a aussi détaillé sur TF1 certaines conditions pour la rentrée scolaire. Il a révélé qu'aucun pass sanitaire ne sera requis pour se rendre dans un établissement scolaire. La vaccination des adolescents de 12-17 ans pourra se faire dans les écoles, collèges et lycées à la rentrée.

Jean Castex a confirmé le report de l'application du pass sanitaire pour les mineurs âgés de 12-17 ans à la fin septembre. Il était initialement prévu que celui soit appliqué à cette tranche d'âge à la fin du mois d'août.

Le Premier ministre a également rappelé que les personnes non-vaccinées représentaient 96% des nouveaux cas de contamination.