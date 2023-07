Paris : la manifestation prévue samedi contre les « violences policières » sera interdite

Des manifestants présents lors d'un rassemblement contre les violences policières.

Le rassemblement organisé à Paris ce samedi 15 juillet entre République et Nation à l’appel de plusieurs organisations de gauche dont la CGT, LFI et EELV en soutien au comité Vérité et justice pour Adama va être interdit, a confirmé le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez sur BFMTV ce jeudi 13 juillet. « Cette manifestation n’aura pas lieu », a-t-il confié.

Le préfet de police a précisé que l’exécutif ne souhaitait pas de manifestations « dans la foulée » des émeutes qui ont suivi la mort de Naël, parce qu’elles seraient « porteuses de troubles à l’ordre public ». S’il interdit samedi cette manifestation « sur le thème du racisme dans la police et des violences policières », il rappelle avoir également « interdit deux manifestations de soutien au policier auteur [du tir] dans l’affaire Nahel » mercredi soir. « Il n’y a pas deux poids, deux mesures ».

La veille, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin indiquait avoir demandé aux préfets d’interdire les manifestations « en lien avec les émeutes » après la mort de Nahel, mort après un refus d’obtempérer à Nanterre fin juin.

« Toute manifestation en lien direct avec les émeutes doit être interdite et proposée à d'autres dates ultérieures » jusqu'à samedi, a précisé le ministre de l'Intérieur lors d'une conférence de presse.

Une manifestation de policiers en soutien à leur collègue de Nanterre, mis en examen pour homicide volontaire après la mort de Nahel, a aussi été interdite.

Malgré l'interdiction de la préfecture de police, environ 2 000 personnes se sont rassemblées le 8 juillet, en mémoire d'Adama Traoré, mort peu après son arrestation par des gendarmes en juillet 2016.

Le rassemblement a été marqué par l'interpellation de Youssouf, frère d'Adama Traoré, que la police accuse d'avoir porté un coup à une commissaire.