Paris : des policiers ont été blessés après un refus d'obtempérer dans le 18e arrondissement

Trois policiers ont été légèrement blessés, vendredi soir, vers 21h, après un refus d'obtempérer dans le 18e arrondissement de Paris.

Au moment des faits, les policiers étaient en civil et ont assisté à une transaction de stupéfiants dans un véhicule, rue Burq, dans le quartier des Abbesses.

Une fois la transaction terminée et l'acheteur parti, les policiers ont enfilé leur brassard et ont voulu interpeller les deux occupants. La voiture a alors démarré brutalement et a heurté la jambe d'un des policiers.

La voiture s'est ensuite engagée rue Durantin, où un autre policier de l'équipage a ordonné aux individus de s'arrêter en sortant son arme de service. Le conducteur a refusé de coopérer et a continué sa route en direction du fonctionnaire de police. Ce dernier a alors fait usage de son arme en tirant à une reprise.

Le résultat du tir n'est pas encore connu. Les occupants de la voiture ont poursuivi leur route et sont en fuite.