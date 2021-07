Paris : près de 400 sans-abri installent leurs tentes sur la place des Vosges

Des sans-abri ont dressé et installé des tentes lors d'une manifestation appelée par l'association Utopia pour demander des logements pour les migrants et les sans-abri, sur la place des Vosges à Paris, le 29 juillet 2021.

Des sans-abri se sont installés place des Vosges ce jeudi 29 juillet. Ils sont accompagnés par le « Collectif Réquisitions », qui regroupe plusieurs associations, dont Utopia, solidarité migrants Wilson et le DAL.

Environ 400 sans-abri, dont des familles avec enfants et des mineurs non accompagnés, ont installé des tentes ce jeudi 29 juillet à Paris sur la place des Vosges. Cette action est menée afin de demander à l'Etat « des solutions d'hébergement dignes et pérennes », selon une journaliste de l'AFP.

« Nous prévoyons de rester jusqu'à la mise à l'abri de l'ensemble des personnes présentes. Nous sommes ici pour hausser le ton : il y a 400.000 logements vides en Ile-de-France. Nous demandons une meilleure application de la loi sur les réquisitions », selon Philippe Caro, de solidarité migrants Wilson.

Pierre Mathurin, coordinateur d'Utopia Paris, s’est confié à l’AFP sur le choix de la place des Vosges pour cette action d’occupation :

« Nous avons choisi ce lieu car c'est un lieu touristique à Paris. Nous voulons montrer une autre face de Paris. Rendre visibles les invisibles, aussi dans les quartiers chics. (…) Avec cette action nous voulons sortir d'un engrenage : au lieu de trouver des hébergements, l'État se repose sur nous. Nous trouvons des logements parce que personne d'autre ne le fait mais on ne devrait pas être là pour pallier les manquements de l'État. Avec ces actions on leur rappelle que c'est leur rôle, pas le nôtre ».

Dans un communiqué, le DAL précise qu'il s'agit de la 9ème action du « Collectif Réquisitions ».