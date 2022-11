Assemblée Nationale

C'est dans le cadre de l'examen de la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur que l'amende intiale de 1500€ passe à 3750€. Durant cette séance il a aussi été statué que pour certaines infractions, le dépôt de plainte pourrait se faire en visio conférence à 155 voix contre 2.

C'est le groupe LFI qui a voté contre le premier amendement déplorant la une méthode seulement "réprésive" alors qu'il faut "s'attaquer à la cause et non à la conséquence".

Pour rappel, "l'outrage sexiste" est entré en vigueur en 2018 avec la loi Schiappa pour combattre le harcèlement de rue entre autres. Il est défini comme suivant : « constitue un outrage sexiste le fait d’imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ».