les Français n’ont pas été convaincus par l’entretien d’Emmanuel Macron, selon une étude Odoxa Backbone Consulting réalisée pour Le Figaro,

L'interview d'Emmanuel Macron, « Où va la France ? », diffusée sur TF1 et LCI, n’a pas convaincu les Français. D’après un sondage Odoxa Backbone Consulting réalisé pour Le Figaro, 9% des personnes interrogées ont suivi l’entretien en intégralité. 16% des sondés l'ont vue en partie.

Ces données constituent, « des indicateurs très faibles par rapport aux standards habituels », selon Emile Leclerc, directeur d'études de l'institut, cité par Le Figaro.

A titre de comparaison, le 9 novembre dernier, son allocution présidentielle avait été suivie par 64% des citoyens. Son discours du 12 juillet dernier avait mobilisé 71% des Français. Ces deux discours concernaient la gestion de la crise sanitaire

Interrogés sur l’émission de mercredi sur TF1, « Où va la France », seuls 37% des Français ont trouvé Emmanuel Macron « convaincant », soit « le plus bas niveau enregistré sur toutes ses interventions depuis le début de la crise sanitaire », précise Odoxa.

La moitié des Français seulement estime qu'Emmanuel Macron a montré « qu'il savait où il allait ». 40% des sondés l'ont trouvé rassurant.

Lors de cet entretien, Emmanuel Macron a répondu aux questions des journalistes de TF1 et LCI, Audrey Crespo-Mara et Darius Rochebin. Cette émission a permis au chef de l’Etat de revenir sur le bilan de son quinquennat, les nombreuses crises (la pandémie, les Gilets jaunes, l’affaire Alexandre Benalla), ses erreurs et sa vision pour la France.

Alors que le président de la République a tenté de valoriser son bilan en défendant sa politique et ses décisions, 6 Français sur 10 estiment que son bilan est mauvais. Et notamment sur des thèmes au cœur des préoccupations des citoyens comme l'immigration (79%), le pouvoir d'achat (76%) ou le chômage (61%).

Selon Emile Leclerc, directeur d'études de l'institut, cité par Le Figaro, « dans notre baromètre politique réalisé une semaine auparavant, 44% d'entre eux le qualifiaient de « bon président ». Non seulement il n'a pas amélioré la proportion de Français qui le jugent positivement mais il l'a dégradée ».

Les deux-tiers de l'opinion estiment qu'Emmanuel Macron s'est « davantage exprimé comme un candidat que comme un président » et qu'il « profite de sa fonction de président pour faire campagne dans les médias en vue de sa réélection ».

Selon les résultats de ce sondage, 63% des Français interrogés ne souhaitent pas qu'Emmanuel Macron se présente en 2022.

Pour retrouver les conclusions de cette étude : cliquez ICI