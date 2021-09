Daily Telegraph.

Paris est le fer de lance d'une campagne diplomatique pour une intégration militaire plus étroite de l'UE après que l'Australie s'est retirée d'un contrat pour des sous-marins français à moteur diesel et a signé le pacte de sécurité d'Aukus avec les États-Unis et le Royaume-Uni écrit le Daily Telegraph.

Une armée européenne permanente traditionnelle reste une perspective lointaine, mais M. Macron – sur le point de devenir le leader le plus influent de l'UE alors qu'Angela Merkel se prépare à se retirer de la politique - est déterminé à en jeter les bases.

M. Macron serait disposé à discuter du partage du siège de l'ONU s'il parvient à obtenir des concessions qui permettront à l'UE de parler d'une seule voix sur la politique étrangère ainsi que sur des mesures vers une défense commune de l'UE.

Interrogé sur la perspective de céder le siège du Conseil de sécurité à l'UE, l'Elysée a répondu mardi soir : "Aucun commentaire". Puis a formellement démenti ce matin selon Le Parisien