Olaf Scholz et Emmanuel Macron demandent à Vladimir Poutine de commencer des négociations sérieuses avec Zelensky

Contrairement à ce que l'on pense, le dialogue avec Moscour existe toujours. Et ce samedi, Olaf Scholz, Vladimir Poutine et Emmanuel Macron se sont entretenus 80 minutes afin de discuter d'une éventuelle sortie de crise. Les deux dirigeants européens, ont insisté sur l'importance de "négociations directes sérieuses" avec Zelensky et à "une solution diplomatique du conflit" d'après la chancelerie allemande. Ils ont mis l'accent sur la nécessité "d'un cessez-le-feu immédiat et un retrait des troupes russes".

De son côté, le président russe a souligné le "caractère dangereux" des envois d'armes à l'Ukraine et que cela pouvait mener à une "déstabilisation" prochaine et "une aggravation de la crise humanitaire". Néanmoins, le chef du Kremlin a affirmé que son pays se tenait prêt à "aider à trouver des options" pour que l'Ukraine puisse exporter ses cérales et "sans entraves".