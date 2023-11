«N*que les juifs, vive la Palestine (...) On est des nazis» : un chant haineux enregistré dans le métro, une enquête ouverte

Dans une ligne du métro parisien, plusieurs individus ont été enregistrés en train d’entonner des propos «choquants, inadmissibles, indignes», notamment envers les personnes de confession juive.

«Nous ne laisserons rien passer», prévient la préfecture de police de Paris dans un message publié ce mercredi sur X (ex-Twitter). Alors que le nombre d’actes antisémites explose depuis l’attaque du Hamas contre Israël, Laurent Nuñez, le préfet de police, précise avoir signalé à la justice ce mercredi des propos «choquants, inadmissibles, indignes (...) Tous les moyens d'investigations sont mis en œuvre pour retrouver rapidement les auteurs».

En cause : une vidéo relayée sur les réseaux sociaux dans laquelle une jeune femme, assise dans le métro parisien, se filme tandis que des voix d’hommes - qui n’apparaissent pas sur les images - résonnent. «N*que les juifs et n*que ta mère, vive la Palestine (...) N*que les juifs et les grands-mères, On est des nazis et fiers», les entend-on scander.