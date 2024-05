Nouvelle-Calédonie : Emmanuel Macron annonce vouloir « reprendre pas à pas chaque quartier »

Emmanuel Macron prononce un discours à côté de Gerald Darmanin et du haut-commissaire de la Nouvelle-Calédonie Louis Le Franc à Nouméa, le 22 mai 2024.

Emmanuel Macron appelle ce jeudi 23 mai à « ne rien céder à la violence ». En déplacement en Nouvelle-Calédonie, alors que l’archipel est secoué par des émeutes liées au projet de réforme du corps électoral depuis plus d'une semaine, le chef de l'État a appelé à « restaurer l’ordre ». « Nous allons reprendre pas à pas chaque quartier, chaque rond-point et chaque barrage », a-t-il promis.

Non sans évoquer les « dégâts colossaux » causés par les émeutes, Emmanuel Macron a indiqué que 3.000 forces de l'ordre ainsi que 130 membres du GIGN et du Raid sont déployés en Nouvelle-Calédonie pour un « retour au calme et à l'ordre dans les meilleurs délais ». Il précise également que des blindés et des hélicoptères seront aussi envoyés sur place « dans les prochaines heures ».

Emmanuel Macron a affirmé qu'il ne mettra pas fin à l'état d'urgence toujours en vigueur si les barrages ne sont pas levés « dans les heures qui viennent ». Il promet de ne pas passer « en force » sur la réforme du corps électoral à l'origine de la crise et souhaité un vote des Calédoniens en cas d'accord politique global sur le statut institutionnel de l’île.

Emmanuel Macron a dit donner « quelques semaines » supplémentaires aux parties pour négocier et il s'est engagé à faire un point d'étape « d'ici un mois » sur l'avenir institutionnel de l'archipel.