RENAISSANCE PATRIMONIALE

Notre-Dame : Macron célèbre les artisans de l’impossible six ans après l’incendie

Charpentiers, tailleurs de pierre, vitraillistes, échafaudeurs... Emmanuel Macron préside ce lundi à 18h une cérémonie à l’Élysée pour honorer cent artisans et salariés mobilisés depuis six ans sur le chantier titanesque de Notre-Dame. Un hommage symbolique, organisé à l’heure exacte où l’incendie s’était déclaré le 15 avril 2019, pour saluer des femmes et des hommes qui, selon l’Élysée, « font la fierté de la France ». Une reconnaissance précieuse pour un secteur rarement sous les projecteurs – même si certains oubliés du palmarès expriment une amertume bien réelle.