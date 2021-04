Notre-Dame de Paris : « Un travail immense a été accompli », selon Emmanuel Macron, en visite sur le chantier de la cathédrale.

Emmanuel Macron s’est dit « impressionné » par l'avancement du chantier de Notre-Dame de Paris lors d’une visite dans la matinée du jeudi 15 avril. Il rappelle qu'il « faudra tenir les objectifs » de la fin des travaux en 2024. Deux ans jour pour jour après l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, Emmanuel Macron a visité jeudi matin le chantier de reconstruction de la cathédrale.

Le président de la République était accompagné de la maire de Paris, Anne Hidalgo. Ils ont été guidés lors de leur visite par le général Jean-Louis Georgelin, à la tête de l'établissement en charge de la reconstruction, et Philippe Villeneuve, architecte en chef du chantier. La ministre de la Culture Roselyne Bachelot, est restée au sol, souffrant de vertiges et à peine remise de sa contamination à la Covid-19.

Emmanuel Macron a échangé avec les ouvriers affectés sur le chantier, les interrogeant sur les prochaines étapes du chantier et sur ce qui avait été « le plus dur pendant les deux années écoulées ».

Dans un entretien accordé au Parisien, le chef de l'État promet que l'engagement d'une reconstruction de la cathédrale pour 2024 sera tenu.

« On est tous impressionné de ce que nous voyons. On voit ici qu'en deux ans un travail immense de sécurisation et d'expertise a été accompli. On se souvient de l'émotion qui s'était emparée de tous les catholiques et de tous les Parisiennes et Parisiens il y a deux ans. On n'en est qu'à une étape, puisqu'on voit tout ce qu'il reste à faire. On regarde les trois ans qui viennent mais il va nous falloir tenir nos objectifs, une planification exigeante et rigoureuse, il faut du volontarisme et de l'espoir ».

Jean-Louis Georgelin et Roselyne Bachelot se soient montrés plus réservés sur cette question.