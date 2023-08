Niger : un groupe de hackers menace la France d'une vague de cyberattaques

Le collectif Anonymous menace la France d'une vague de cyberattaques

« Les plans de la France dans le Sahel et en Afrique de l'Ouest ne marcheront pas ». Le canal Telegram Anonymous Sudan, un groupe de hackers suivi par plus de 100.000 abonnés, menace la France d'une vague d'attaques par déni de service (DDoS) à travers plusieurs messages.

« France, qu'est-ce que tu fais? Tu veux envahir le Niger? Tu veux subir le même sort que le Kenya? Pas de problème.. Nous n'avons jamais aimé l’injustice », indique ainsi le groupe dans un premier message publié le 31 juillet.

Dans un second message, publié dans l'après-midi du 1er août, Anonymous Sudan décide de réitérer ses précédentes menaces : « Le gouvernement nigérien a décidé de soutenir les impérialistes français et de combattre le Niger. Pas de problème, nous serons debouts avec nos frères musulmans et africains et vous serez dans la merde. Les plans de la France dans le Sahel et en Afrique de l'Ouest ne marcheront pas », affirme ainsi le groupe.

Le groupe est coutumier de ce genre de menaces. Mais il lui arrive aussi de passer à l’action. Fin juin, les sites web de différents hôpitaux français avaient été victimes de cyberattaques venant d'Anonymous Sudan. Le groupe avait revendiqué les attaques avant d’affirmer que celles-ci avait été réalisées à cause de la mort de Nahel, l’adolescent tué à Nanterre.

Pour le moment, aucune entité ne semble avoir été touchée par les nouvelles menaces des pirates. Les attaques par déni de service (DDoS) n'ont en général que peu d'impact sur les données mais engendrent un fort dysfonctionnement des plateformes en raison du mode d'action: de nombreuses connexions sont faites en simultané, occasionnant des saturations et donc des sites inaccessibles.