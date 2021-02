Ngozi Okonjo-Iweala est officiellement nommée directrice générale de l’OMC

Ngozi Okonjo-Iweala OMC organisation mondiale du commerce

La Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala a été nommée lundi 15 février première femme et première Africaine à la tête de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Elle va devoir tenter de mettre fin à des années de blocage de l'institution.

Le mandat de Ngozi Okomjo-Iweala débutera officiellement le 1er mars.

« Les membres de l'OMC viennent d'accepter de nommer la Dr Ngozi Okonjo-Iweala comme prochain directeur général de l'OMC. La décision a été prise par consensus lors d'une réunion spéciale du Conseil général de l'organisation aujourd'hui », selon des précisions de l'OMC.

Après sa nomination, Ngozi Okonjo-Iweala, a pris la parole, virtuellement en raison du Covid, devant les représentants des pays, lors d’une réunion fermée. Elle a appelé à une remise en marche de l’OMC, jugeant « essentiel » que l’institution soit « forte » pour surmonter la pandémie de Covid-19 et relancer l’économie mondiale.

Elle a également publié un communiqué :

« Une OMC forte est essentielle si nous voulons nous remettre pleinement et rapidement des ravages causés par la pandémie de Covid-19. (...) Notre organisation est confrontée à de nombreux défis mais en travaillant ensemble, nous pouvons collectivement rendre l’OMC plus forte, plus agile et mieux adaptée aux réalités d’aujourd’hui ».

Sa nomination à la tête de l'OMC était attendue, après le retrait de la course le 5 février de sa seule autre rivale, la ministre sud-coréenne du Commerce Yoo Myung-hee.

Le processus de désignation d'un successeur au Brésilien Roberto Azevedo, parti un an avant la fin de son mandat pour raisons familiales, était dans l'impasse depuis l'automne.