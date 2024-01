Naissances : vers une nouvelle baisse en France en 2023

Le nombre de naissances a reculé de 6,8% entre janvier et novembre 2023 par rapport à la même période l'année précédente, selon l’Insee.

Entre janvier et novembre 2023, le nombre de naissances a reculé de 6,8% en France par rapport à la même période l'année précédente, selon des statistiques de l'Insee publiées jeudi, et pourrait ainsi atteindre un nouveau plus bas historique sur l'ensemble de l'année. On compte ainsi 45.000 naissances de moins sur cette période par rapport à 2022, portant le nombre de naissances sur les onze premiers mois 2023 à 621.691, précise l'Institut national de la statistique.

Cette baisse des naissances sur onze mois entre 2022 et 2023 s'observe dans toutes les régions, sans exception: elle est de 8,4% en Corse et en Normandie, 7,7% en Auvergne-Rhône-Alpes ou encore 5,6% en Île-de-France.