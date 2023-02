Moscou accuse l'Occident de vouloir mettre fin à « la question russe »

Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov

Sergueï Lavrov accuse nommément la cheffe de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, en visite à Kiev. Cette dernière « a déclaré que le résultat de la guerre doit être la défaite de la Russie, et une défaite telle qu'elle ne se relève pas pendant des décennies », a annoncé Sergueï Lavrov dans une interview télévisée. « N'est-ce pas du racisme, du nazisme et une tentative de résoudre la question russe ? », a-t-il ajouté.

Près d’un an après le début de l’invasion russe, les dirigeants des institutions européennes ont voulu marquer les esprits en se rendant en Ukraine. Pour des raisons de sécurité, aucun détail n’a été donné et la liste des commissaires qui accompagnent Ursula von der Leyen n’a pas été communiquée. « C’est la quatrième fois que la présidente se rend à Kiev et c’est la première fois que le collège se réunit dans un pays en guerre », fait-on valoir à la Commission.