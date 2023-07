Mort de Nahel : Laurent-Franck Liénard, l’avocat du policier, a déposé plainte après avoir reçu des menaces de mort

Maître Laurent-Franck Lienard répond aux questions des journalistes devant le Palais de justice de Paris, en juillet 2012.

L’avocat du policier soupçonné d’avoir tué Nahel, Maître Laurent-Franck Liénard, a déposé plainte pour « menaces de mort », selon BFMTV et France Info.

Laurent-Franck Liénard est spécialisé dans la défense des forces de l’ordre et défend régulièrement des policiers et des gendarmes mis en cause par la justice.

La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles a décidé jeudi de maintenir en détention provisoire le policier auteur du tir mortel sur Nahel à Nanterre, le 27 juin, à la suite d’un refus d’obtempérer durant un contrôle routier.

Selon Me Liénard, le maintien en détention du policier est « totalement désespérant » pour lui.

Ce motard de la police a été mis en examen pour homicide volontaire et écroué jeudi dernier. Incarcéré à la prison de la Santé à Paris, il est apparu en visioconférence lors de l'audience de la chambre de l'instruction où il était représenté par son avocat Laurent-Franck Liénard.