Mort d’Alexeï Navalny : Vladimir Poutine n’aurait pas directement commandité la mort de l’opposant, d’après les services de renseignement américains

La rédaction du Wall Street Journal vient de publier de nouvelles révélations sur la mort d'Alexeï Navalny.

Nouvelles révélations dans la disparition de l’opposant russe Alexeï Navalny. Vladimir Poutine n'aurait pas ordonné directement la mort d’Alexeï Navalny en février, selon les informations du Wall Street Journal publiées ce samedi.

Selon le Wall Street Journal, les agences américaines ont déterminé que le président russe n'avait « probablement pas ordonné qu'Alexeï Navalny soit tué dans les camps de prisonniers en février ».

Le journal américain base son enquête sur les conclusions de plusieurs agences de renseignement américaines. Ces révélations ne déchargent pas totalement le dirigeant russe de sa responsabilité. Cela « épaissit le mystère entourant la mort du dissident dans le goulag de l'Arctique », selon le média américain.

Les renseignements « se fondent sur une série d'informations, y compris certains renseignements classifiés et une analyse des faits publics », selon le Wall Street Journal. L'impact de la mort d’Alexeï Navalny a notamment « éclipsé la réélection de Vladimir Poutine », selon les indications de sources qui se confiées à la rédaction du journal américain.

Cette analyse serait majoritairement acceptée au sein de la communauté des renseignements et serait partagée par plusieurs agences, dont la Central Intelligence Agency (CIA), l'Office of the Director of National Intelligence et l'unité de renseignement du département d'État. Si elle conclut que Vladimir Poutine n'a probablement pas ordonné la mort de d'Alexei Navalny à ce moment précis, elle n'exclut aucunement l'implication du président russe.

Le 16 février dernier, la mort d'Alexeï Navalny a été annoncée alors que l'opposant du Kremlin purgeait sa peine dans la colonie IK-3, située dans le district autonome de Yamalo-Nenet à soixante kilomètres au-delà du cercle polaire arctique.

Ses partisans ont accusé Vladimir Poutine d'avoir commandité son assassinat et ont déclaré qu'ils apporteraient des preuves à l'appui de leurs allégations.

La mort d'Alexeï Navalny a été fermement condamnée par Joe Biden et par la communauté internationale. Vladimir Poutine a été accusé d’être le principal instigateur de la mort de l'opposant russe.

Ceux qui affirment que Vladimir Poutine n'était pas au courant « ne comprennent manifestement rien au fonctionnement de la Russie d'aujourd'hui. L'idée que Poutine n'ait pas été informé et n'ait pas approuvé l'assassinat de Navalny est ridicule », a confié Leonid Volkov, un allié de longue date de Navalny, interrogé par le Wall Street Journal.

Le Kremlin de son côté a démenti toute implication de l'Etat russe dans ce décès. Vladimir Poutine a jugé « triste » la mort d'Alexeï Navalny et a confié qu'il avait accepté le principe d'un échange de prisonniers avant sa mort en détention.

Maria Pevtchikh, une proche d'Alexeï Navalny, a confirmé en février que l'opposant russe était sur le point d'être libéré dans un échange de prisonniers, à condition qu'il ne revienne jamais en Russie.