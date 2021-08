A Paris, plus de 14.000 personnes ont manifesté, selon la police.

204 090 manifestants ont manifesté ce samedi 31 juillet dans plus de 150 villes de France, près du double par rapport à la manifestation du 17 juillet.

La mobilisation contre le passe sanitaire et la vaccination obligatoire ne faiblit pas, bien au contraire. Malgré les vacances, période peu propice à la mobilisation, le nombre de manifestants a fortement augmenté ce samedi 31 juillet. Selon les relevés du ministère de l'Intérieur, 204.090 personnes ont manifesté dont environ 14 250 à Paris, pour 184 actions au total.

C'est bien plus que ce qu'attendaient les autorités, qui envisageaient la mobilisation de 150.000 personnes, et surtout une progression importante par rapport aux deux premières journées de mobilisation : le samedi 24 juillet, quelque 161 000 manifestants avaient défilé dans l’Hexagone. Les manifestants étaient 114.000 environ le 17 juillet.

Selon un bilan communiqué par le ministère de l'Intérieur en fin de journée, "19 interpellations ont eu lieu, dont 10 à Paris".

"Merci aux policiers et aux gendarmes mobilisés aujourd’hui partout en France pour encadrer les manifestations. Plein soutien aux 3 policiers blessés et à tous les policiers et gendarmes qui ont été pris à partie", a écrit sur Twitter le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.

