Mila va porter plainte après avoir été menacée par la jeune chanteuse Iambillies

Mila lors de l'audience d'ouverture du procès où treize personnes font face à des accusations de harcèlement en ligne et de menaces de mort, le 3 juin 2021 à Pari

Mila, la jeune femme harcelée et menacée de mort sur les réseaux sociaux depuis le 18 janvier 2020, a de nouveau été la cible d'une vague de harcèlement sur Internet. Mila s'était connectée sur un Live de la jeune chanteuse Iambillies.

Mila s'est confiée sur ses intentions sur Twitter :

"Je lui ai envoyé quelques messages de soutiens et d'encouragements dans son live pour sa musique. J'ai été bienveillante, je voulais juste l'encourager".

Lorsque Iambillies découvre que Mila est connectée sur son live, la jeune chanteuse a donc proféré des insultes à l'encontre de Mila avec une violence et une vulgarité inouïe.

Mila en a enregistré et conservé des extraits pour les poster sur les réseaux sociaux et s'est confiée sur cette situation :

"À de nombreuses reprises dans son live (plus d'une heure de live à m'insulter, me diffamer et encourager sa communauté à faire de même) elle a assumé pleinement inciter à mon harcèlement et vouloir à tout prix que je me suicide ou que je me fasse agresser".

Mila a donc annoncé son intention de porter plainte suite à cette séquence.

Maître Malka, l'avocat de Mila, a confirmé à la rédaction du Figaro que'un dépôt de plainte était "en cours", qu'il interviendrait formellement "aujourd'hui ou demain".