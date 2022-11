Midterms : comment Joe Biden et le parti Démocrate ont déjoué les pronostics lors des élections de mi-mandat

Les Démocrates et Joe Biden ont déjoué les pronostics lors des élections de Midterms.

Alors que les sondages et les médias américains évoquaient le spectre d’une vague rouge et d’une large victoire républicaine, Joe Biden et le parti Démocrate n’ont pas été victimes du vote sanction lors des élections de novembre.

Le président Joe Biden et le parti Démocrate ont vécu une élection de mi-mandat historique et qui restera dans les annales. Le président américain et sa formation politique ont réussi à déjouer les pronostics. Les Démocrates conservent officiellement le Sénat après avoir obtenu 50 sièges. Ils seront en mesure de limiter les pertes à la Chambre des représentants.

Les élections de mi-mandats sont censées être une aubaine pour le parti d'opposition qui bénéficie généralement du vote sanction à l’égard de la formation politique au pouvoir.

Les sondages et les observateurs politiques américains tablaient sur une large victoire des Républicains au regard du contexte économique et de l’inflation.

Joe Biden et les Démocrates sont pourtant bien en mesure d'avoir l'un des quatre meilleurs fin de mandat pour le parti en place à la Maison Blanche au cours du siècle dernier.

Selon la rédaction de CNN, plusieurs explications permettent de comprendre ces résultats. Les citoyens américains qui se sont mobilisés lors des Midterms ont puni les candidats Républicains qu'ils considéraient comme trop extrêmes, notamment sur les questions liées à l'avortement ou pour leurs liens avec l’ancien président Donald Trump .

Depuis 1922, il y a eu seulement trois cas précédents (1934, 1962 et 2002) durant lesquels le parti du président a gagné (ou perdu aucun) des sièges au Sénat et perdu moins de 10 sièges à la Chambre des représentants lors de la première partie du mandat à l’occasion du vote des Midterms.

Pour la première fois depuis 1934, le parti du président américain a obtenu un gain net de postes de gouverneurs dans la première partie du mandat d'un président.

L’élément le plus paradoxal de ces élections de mi-mandat aux Etats-Unis est que Joe Biden reste très impopulaire avec une cote de popularité oscillant entre 41 et 44%, selon CNN.

Dans le cadre de ces élections de novembre 2022, les Démocrates dans presque tous les duels majeurs et les scrutins les plus serrés étaient plus appréciés que leurs adversaires Républicains.

Les sondages à la sortie des urnes ont confirmé le rejet des candidats Républicains. Une majorité d’électeurs ont déclaré que les opinions du représentant Républicain étaient trop extrêmes.

Les Démocrates lors de ces élections de mi-mandat ont réalisé un véritable exploit, compte tenu des sondages défavorables ces derniers mois.

Beaucoup de Républicains qui ont perdu avaient été adoubé par Donald Trump. L’ancien président américain a l’intention d’annoncer ce mardi sa candidature pour 2024. Il pourrait faire face à une vive opposition au sein de son parti avec la concurrence du gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qui vient d’être largement réélu.

Certains membres Républicains du Congrès blâment Trump pour la déroute du parti face à Joe Biden et aux Démocrates lors de ces élections de Midterms.

En évoquant le spectre d’une démocratie en danger en cas de victoire du camp républicain, Joe Biden a réussi à consolider le pouvoir des Démocrates. Joe Biden a transformé ces élections de mi-mandat en un choix entre deux partis, deux offres politiques et deux visions de l’Amérique au lieu du référendum habituel sur le bilan du président en exercice.