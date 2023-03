Oui... mais non Médiation avec les syndicats : Les députés modem disent oui, Olivier Veran dit non

Ce matin, Laurent Berger a proposé de mettre en place une médiation pendant "un mois ou un mois et demi" en guise d'apaisement pour sortir du blocage. Après quoi Jean-Paul Mattei, président du groupe MoDem à l'Assemblée nationale, a assuré que sa formation politique était favorable à la médiation proposée par Laurent Berger. Il a souligné lors d'un point presse à l'Assemblée : "C'est bien d'avoir une ou deux personnes pour essayer de retrouver le dialogue et avoir un certain recul".

Mais le porte-parole du gouvernement Olivier Véran a rétorqué : "Nous saisissons la proposition de Laurent Berger de se parler, mais directement. Nul besoin de médiation" avant d'ajouter "Le président de la République l'a dit: il est prêt à recevoir l'intersyndicale dès lors, parce que nous respectons nos institutions, que le Conseil constitutionnel se sera prononcé sur la conformité de notre texte de loi".