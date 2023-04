Mayotte : « Nous continuerons cette opération autant qu'il le faudra », affirme Gérald Darmanin

« Nous continuerons cette opération autant qu'il le faudra », affirme Gérald Darmanin

« Nous continuerons cette opération autant qu'il le faudra », martèle, ce vendredi matin, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin au micro d'Europe 1.

1800 policiers et gendarmes ont participé à l’opération Wuambushu (reprise en mahorais) à Mayotte pour juguler la délinquance, détruire les habitations illégales et expulser les clandestins. Selon Gérald Darmanin, les forces de l'ordre ont interpellé 15 délinquants dans la nuit à Mayotte, portant le nombre de personnes interpellées à 25 sur les 60 recherchées.

Le ministre de l’Intérieur a souligné que les expulsions se poursuivent avec l'éloignement de trois sri lankais, « de Malgaches et d'Africains des Grands Lacs ». « Certes depuis trois jours, il n'y a plus d'expulsions vers les Comores, mais depuis trois jours il n'y a plus de kwassa kwassa, ce véhicule de l'immigration illégale », a-t-il ajouté. Alors que le Rassemblement National suggère la suspension de l’aide dont le montant s’élève à 150 millions d’euros, soit 10% du PIB de l’île, Gérald Darmanin estime u'une telle action précipitera les Comores dans les bras russes.