L'acteur et réalisateur français Mathieu Kassovitz a été grièvement blessé ce dimanche dans un accident de moto sur le circuit automobile de Montlhéry, en Essonne, selon des informations de BFMTV d'une source proche du dossier.

Cette information a été confirmée par l'entourage de l'acteur auprès de BFMTV.

Dans un état grave, il a été transporté en urgence à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre.

Selon son entourage, cité par BFMTV, le pronostic vital de l'acteur n'est pas engagé, sa tête ni ses organes vitaux n'étant touchés.

D'après les informations du Parisien, l'acteur aurait perdu le contrôle de son véhicule dans une accélération. Il souffrirait d'une fracture du bassin et d'un traumatisme crânien mais son pronostic vital ne serait pas engagé. Mathieu Kassovitz était sur ce circuit pour suivre un stage de perfectionnement à moto. Il aurait perdu le contrôle de son engin, prêté ainsi que tous les équipements. L’une de ses filles se trouvait également sur une moto juste derrière lui, avec un moniteur. Ils ont assisté à l’accident mais ils ne sont pas blessés.

L’acteur et réalisateur était venu prendre des cours de perfectionnement de conduite à moto pour préparer un prochain film. Il a été éjecté du deux-roues qu'il conduisait seul et a violemment chuté au sol. Selon Le Parisien, l’acteur était en «urgence absolue» à l’arrivée des secours avec de multiples fractures ouvertes, très douloureuses et qui conduit les médecins à l’endormir. Il souffrirait notamment d’un traumatisme crânien et d’une fracture au bassin.