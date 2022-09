Marine Le Pen annonce que le Rassemblement National s’opposera « de toutes ses forces » à la réforme des retraites d’Emmanuel Macron

Marine Le Pen a confirmé que le Rassemblement National s’opposera à la réforme des retraites d’Emmanuel Macron à l'Assemblée nationale.

La présidente du nouveau groupe RN à l’Assemblée nationale a accordé un long entretien à la rédaction de Ouest-France. Marine Le Pen a tenu à communiquer les grandes lignes de la politique et de la stratégie du Rassemblement National qui seront déployées dans les mois à venir.

Marine Le Pen a notamment été interrogée sur son avenir politique et sur une éventuelle nouvelle candidature pour 2027 :

« Il est encore beaucoup trop tôt pour savoir qui portera nos couleurs dans cinq ans. Il ne faut jamais dire jamais en politique, mais il faudrait vraiment des circonstances exceptionnelles pour que je reparte pour une quatrième présidentielle. Tout ceci sera réfléchi et discuté le moment venu ».

Selon Marine Le Pen, les élections législatives ont permis de définitivement faire « sauter » le plafond de verre qui freinait politiquement le RN pour son accession au pouvoir :

« Ce qui est très intéressant c’est que nous avons réussi à faire exploser un plafond de verre. Contre l’ambition des autres forces politiques, qui était de nous réduire au silence ».

Marine Le Pen confirme que les députés RN mèneront leur mandat avec sérieux et dans le respect des institutions :

« Je ne considère pas que l’Assemblée nationale soit un lieu de bouffonnerie. J’ai un immense respect pour l’Assemblée qui est, pour moi, le lieu sacré de la démocratie. Les représentants du peuple doivent y avoir un comportement irréprochable, dans leur tenue, leurs comportements individuels et la manière de défendre leurs idées. La bouffonnerie permanente qui consiste à transformer l’Assemblée en AG de Tolbiac n’est, effectivement, ni notre culture, ni notre volonté. Ce qui ne nous empêche pas d’être très fermes dans nos positions et de défendre l’intérêt de la France et des Français ».

Marine Le Pen a clarifié la position des élus RN sur les futurs projets gouvernementaux :

« Il y a quand même très peu de chances pour que nous ayons un vote positif sur le budget. Il est l’expression des choix politiques d’un gouvernement. Le budget, c’est l’immigration, la sécurité, la justice, l’école, la santé. Nous sommes en désaccord total avec l’ensemble des mesures et des moyens qui sont mis en œuvre par Emmanuel Macron dans ces domaines. (…) Notre constitution, que je respecte totalement, permet au gouvernement d’utiliser le 49-3, mais ce serait une marque de faiblesse. La démonstration qu’ils ont perdu les élections législatives, ce qu’ils ont du mal à reconnaître ».

Elle s’est notamment confiée sur la future réforme des retraites, voulue par le chef de l’Etat :

« Nous nous y opposerons de toutes nos forces. Je crois savoir que la gauche s’y opposera également, enfin peut-être, je l’espère, je le souhaite. Et il me semble que LR, qui envisageait cette réforme de manière très positive, vient d’expliquer que son soutien était moins certain ».

Marine Le Pen, lors de cette interview, a dénoncé la gestion de la crise énergétique par Emmanuel Macron :

« J’ai réclamé la tenue d’une session extraordinaire à l’Assemblée pour débattre des problèmes énergétiques. Je n’ai pas eu de réponse. C’est un sujet fondamental, qui touche à notre souveraineté, à notre mode de vie, à notre vitalité économique, mais on passe par un conseil de défense secret, à huis clos. Ce n’est pas admissible. Ce n’est pas un fonctionnement démocratique normal. (…) C’est la réutilisation de la méthode McKinsey. Avec, en prime, une infantilisation des Français. On nous traite comme des gamins de quatre ans, à coups de mensonges majeurs. (…) Je pense déjà à Fessenheim. Le Président a menti de manière éhontée ».

Marine Le Pen a aussi annoncé que le RN votera en octobre la réforme proposée par le MoDem sur la proportionnelle.

Marine Le Pen a critiqué le bilan du mandat d’Emmanuel Macron, à travers le prisme d’une question sur la gestion du parc d’éoliennes en France :

« Il a abîmé notre vie économique, notre vie sociale, notre vie démocratique, et il abîme même nos paysages. Les conséquences de son règne sont dramatiques ».

Interrogé sur la crise énergétique, Marine Le Pen a dévoilé les solutions qu’elle souhaiterait mettre en œuvre, tout en fustigeant les décisions prises par les dirigeants ces dernières décennies :

« Baisser le prix de la TVA sur l’énergie à 5,5 %. Décorréler tout de suite le prix de l’électricité du prix du gaz. Remettre en état notre parc nucléaire en urgence. La décision de fermer des centrales n’a été prise que pour de basses considérations électoralistes. Pour récupérer quelques dizaines de milliers de voix des Verts, les gouvernements précédents ont sabordé notre capacité à produire de l’électricité à des prix défiant toute concurrence. Ce n’est pas la guerre en Ukraine ou le patron d’EDF, le problème ! C’est la faute de nos dirigeants si nous sommes dans cette situation. Ce sont des irresponsables et des menteurs qui, de surcroît, sont privés de toute vision d’avenir. On nous parle aujourd’hui de coupures d’électricité, de rationnement… Ils ont « tiermondisé » la France ! »

Marine Le Pen dans cet entretien affiche également sa fermeté vis-à-vis du parti d’Eric Zemmour, Reconquête, et de son projet d’union des droite :

« Cela fait quinze ans que je n’y crois plus. C’est un concept rabougri, peu ambitieux. Moi, je crois à l’union des patriotes, qu’ils viennent de la droite ou de la gauche. Je l’ai d’ailleurs mise en application dans des territoires historiquement de gauche. (…) Ce parti [Reconquête, Ndlr] est déconnecté des problèmes quotidiens des Français. Il peut continuer à vivoter pendant des années… ».

Selon Marine Le Pen, malgré les mauvais choix politiques, il est « tout à fait possible de reconstruire sur les cendres qu’aura laissées Emmanuel Macron au bout de dix ans de mandat. Mais c’est maintenant qu’il faut y travailler ».

Pour retrouver l’entretien de Marine Le Pen accordé à Ouest-France : cliquez ICI