Manifestations: la contrôleuse des lieux de privation de liberté dénonce «des atteintes graves aux droits fondamentaux» en garde à vue

La contrôleuse générale des lieux de privation de liberté Dominique Simonnot dénonce «des atteintes graves aux droits fondamentaux» par la police lors de gardes à vue.

La contrôleuse générale des lieux de privation de liberté Dominique Simonnot dénonce «des atteintes graves aux droits fondamentaux» par la police lors de gardes à vue de personnes interpellées à Paris dans des manifestations contre la réforme des retraites.

Dans un courrier daté du 17 avril adressé au ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et dont l'AFP a pris connaissance, Mme Simonnot brocarde un «recours massif» par les forces de l'ordre à des interpellations et gardes à vue «préventives». «Certains agents, écrit-elle, avaient eu pour ''consignes et ordres hiérarchiques d'interpeller sans distinction'' toute personne se trouvant dans un secteur ou un autre de la capitale». Dans sa réponse en date du 2 mai, consulté par l'AFP, Gérald Darmanin fait valoir que la contrôleure «excède ses compétences, notamment lorsqu'elle dénonce ''une instrumentalisation des mesures de garde à vue à des fins répressives''».