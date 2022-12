Macron aimerait un « Grand Port » entre Marseille et Lyon, inspiré de l'axe Paris-Le Havre

Ce « Grand Port » serait inspiré de l'alliance des ports de Paris, de Rouen et du Havre.

Le chef de l'État défend ce projet pour des « questions de cohérence énergétique et industrielle ».

Emmanuel Macron reprend sa casquette de président architecte. Après avoir annoncé sa volonté de développer un réseau de RER« dans dix métropoles françaises », le chef de l'État défend désormais un autre projet : un « Grand Port qui aille de Marseille à Lyon ». « Marseille est une porte d'entrée naturelle, par sa position géographique et par la présence de ses industries tournées vers l'avenir. Il faut aussi qu'on fasse, là encore pour des questions de cohérence énergétique et industrielle, ce Grand Port qui aille de Marseille à Lyon », a-t-il défendu dans un entretien samedi à La Provence.

Ce « Grand Port », inspiré de l'alliance des ports de Paris, de Rouen et du Havre, devrait remonter « le sillon rhodanien pour acheminer les énergies, les marchandises vers la vallée de la chimie, au sud de Lyon, et permettra aussi de connecter l'Allemagne et son cœur de production », a-t-il expliqué. L'occasion aussi de développer davantage « le tourisme » entre ces deux villes.

Concernant la cité phocéenne, Emmanuel Macron a lancé officiellement vendredi à Alicante, au sud-est de l'Espagne, le pipeline d'hydrogène entre Barcelone et Marseille, qui devrait être achevé d'ici 2030. «Avec ce projet, Marseille va devenir l'un des grands centres de l'hydrogène en Europe », a souligné le chef de l'État. « C'est une des mises en œuvre concrètes du discours que j'avais prononcé il y a un peu plus d'un an au Pharo sur la planification écologique », a-t-il affirmé.

Emmanuel Macron aura le temps de détailler ces projets lors d'une visite dans la deuxième ville de France début 2023. « Je viendrai à Marseille en prenant le temps, comme je l'ai déjà fait, en janvier ou en février », a-t-il indiqué au quotidien régional.